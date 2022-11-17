الامارات | الإعلان عن جدول مباريات بطولة "طيران الإمارات لسباعيات الرجبي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، إحدى جولات سلسلة إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي، عن جدول المباريات والملاعب التي تستضيف البطولة، التي تقام في 2 و3 ديسمبر المقبل خلال المهرجان الذي ينطلق يوم 1 ديسمبر. وتشمل منافسات الرجال مشاركة 16 فريقاً، حيث تلعب كل أربعة فرق على ملعب منفصل، بينما تشهد منافسات السيدات مشاركة 12 فريقاً موزعة على ثلاثة ملاعب.

ويستضيف الملعب الأول ضمن منافسات الرجال كلاً من أستراليا، صاحبة المركز الأول عالمياً، وجنوب أفريقيا وبريطانيا وكينيا، في حين يشهد الملعب الثاني مباريات قوية بين فيجي، حاملة الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية، والأرجنتين ونيوزيلندا والأوروجواي، ويستضيف الملعب الثالث كلاً من فرنسا، صاحبة المركز الثالث، وأيرلندا وإسبانيا وأوغندا، بينما تتنافس ساموا والولايات المتحدة وكندا واليابان على أرض الملعب الرابع.

وتخوض فرق السيدات منافسات قوية على أرض الملعب الأول بين أستراليا والولايات المتحدة وكندا والصين، في حين تلعب فرنسا ونيوزيلندا وبريطانيا والبرازيل في الملعب الثاني، وفيجي وأيرلندا وإسبانيا واليابان في الملعب الثالث. وتنقسم المباريات بين ملعبين منفصلين وتنطلق في تمام الساعة 9 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات يوم الجمعة 2 ديسمبر المقبل، حيث تتنافس أيرلندا وإسبانيا في فئة السيدات على أرض الملعب الثالث. ويستضيف استاد ذا سيفينز المباراة النهائية لفئة السيدات يوم السبت 3 ديسمبر الساعة 6:56 مساءً، ونهائي فئة الرجال الساعة 7:26 مساءً.

وتَعدُ نسخة عام 2022 من البطولة الجمهور بتجربةٍ زاخرةٍ بالأنشطة الترفيهية المخصصة للأطفال والشباب، والأجنحة بما فيها سوق هوبس آند فود الجديدة، وخيمة الاحتفالات الودية للفرق، والمسرح الجديد "ذا هاوس". وتشكّل سلسلة إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي المحور الرئيسي لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، التي استضافت منافسات السلسلة منذ انطلاقتها الأولى في عام 1999، لا سيما وأنها تشهد مشاركة مجموعة من أفضل لاعبي سباعيات الرجبي حول العالم.

ومن المتوقع أن يستقبل المهرجان الرياضي ما يزيد على 100 ألف مشجع في نسخة هذا العام، ما يتيح للمشجعين والزوار الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مشوقة وغنية بالعروض الموسيقية ومنافسات الرجبي الحماسية على الملعبين الأول والثاني. وتستضيف البطولة كلاً من فعالية فريكويسني أون 8، التجربة السمعية البصرية الاستثنائية، وبيتس أون تو، الوجهة الفريدة ذات الإطلالة الحماسية على الملعب الثاني، ثلاثة من أبرز منسقي الأغاني في العالم، بمن فيهم ذا كوبيان براذرز، وغورغون سيتي، وكريغ دافيد الذي يقدم تي اس 5.

كما يشهد المهرجان زيادة في نسبة المشاركة في الأنشطة الرياضية، لا سيما مع إضافة مسابقة وودون 3 للياقة البدنية، وهي منافسة حصرية تستضيف نخبة خبراء اللياقة البدنية والرياضيين المبتدئين الطامحين لتحسين مستوياتهم. ويُضاف ذلك إلى مسابقات سباعيات وعشاريات الرجبي والنت بول، المقدمة من شركة نخيل لإدارة المجتمعات، والكريكت التي تقدمها دلسكو بمشاركة الرياضيين والرياضيات من 32 دولة.

وتشمل خيارات التذاكر المتاحة لحضور عطلة نهاية الأسبوع الرياضية فئة "هانغر هوسبيتاليتي" لتجربة فائقة ووصول كامل لجميع الفعاليات، وفئة "الدخول طوال عطلة نهاية الأسبوع"، وفئة "حجز المقعد طوال عطلة نهاية الأسبوع"، فضلاً عن إمكانية شراء تذاكر المقاعد ليوم واحد وبكميات محدودة، ويُسمح بدخول الأطفال تحت سن 12 عاماً مجاناً طوال عطلة نهاية الأسبوع.