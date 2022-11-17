الامارات | مدرب المنتخب السعودي: مستعدون لمواجهة الأرجنتين وميسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل منتخب السعودية إلى قطر لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم الأسبوع المقبل، ولجأ لفكرة لرفع المعنويات والشعور بالفخر الوطني بارتداء الزي التقليدي في الطائرة، وحتى المدرب الفرنسي إيرفي رينار ارتدى الجلباب والعقال والغترة. وقال رينار في مقابلة مع قنوات الكاس القطرية من مطار حمد الدولي "أردنا أن نرتدي جميعا نفس الزي، اعتقد أن هذا يظهر احتراما أكبر للسعودية ونحن سعداء بالوجود هنا".

وستبدأ السعودية مشوارها بالبطولة أمام الأرجنتين ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا بولندا والمكسيك. وعن المواجهة الافتتاحية قال رينار "نحن مستعدون، نعرف أننا سنواجه أحد المرشحين للتتويج باللقب ويحظى بأسطورة كرة القدم ليونيل ميسي لكن يجب أن نحفز أنفسنا لتقديم أقصى ما بوسعنا".

وأضاف مدرب المغرب وساحل العاج السابق "لم نأت إلى هنا لزيارة الدوحة وحسب، نحن مستعدون بشكل مثالي ويجب أن نلعب بأفضل شكل ممكن ليفتخر السعوديون بنا". وخسرت السعودية على أرضها 1-صفر من كرواتيا، وصيفة بطلة النسخة الماضية، قبل ساعات من السفر للدوحة.