شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى لليد يختار 4 حكام مصريين للتحكيم ببطولة العالم المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولى لكرة اليد عن أطقم الحكام ببطولة العالم المقبلة فى نسختها الـ28 للرجال، والتى تقام بتنظيم مشترك بين بولندا والسويد خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير 2023.

وتم اختيار 4 حكام من مصر وهم كل من حسام معتمد وعلاء حسن وهايدى السعيد وياسمين السعيد.

ويستعد منتخب مصر خلال الفترة المقبلة للبطولة لتحسين مركزه، حيث إن البطولة الماضية أقيمت على أرضه ووسط جماهيره.