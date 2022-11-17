شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وتونس فى تحديد مراكز بطولة أفريقيا لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب سيدات كرة اليد، اليوم الخميس، مواجهة قوية أمام تونس لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى بطولة أفريقيا التى تستضيفها السنغال.

موعد مباراة مصر و تونس

تقام مباراة مصر و تونس فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

خسر منتخب سيدات كرة اليد أمام نظيره السنغالى بنتيجة 21/19 أمس فى إطار دور الثمانية فى بطولة أفريقيا المقامة على أرض الأخير.

واستطاع منتخب مصر لسيدات كرة اليد تحقيق الفوز على غينيا بنتيجة 29/22 فى ختام الدور الأول ببطولة أفريقيا بالسنغال ليتأهلن إلى دور الثمانية قبل أن يحصل على راحة من المباريات الثلاثاء.

وحقق منتخب مصر لسيدات كرة اليد الفوز على نظيره المغربى بنتيجة 28/20 فى ثالث مواجهاته، وسبق وفاز منتخب سيدات كرة اليد على تونس بنتيجة 21 / 20 فى ثانى لقاءاته بعد الخسارة من الكونغو بنتيجة 21 / 20 فى أول مواجهاته.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: أمينة عاطف ومي جمعة وشيماء صبري وشهد الشواربي وسهيلة خالد وفرح الشاذلي وليلى هيثم وملك طلعت ونهى أيمن وسارة يحيى ومنة الله سيد وشهد حسام وأمينة هشام ويارا هاني ومريم عمر وكنزي حاتم وتقى كامل.

ويرأس البعثة أيمن صلاح مدير المنتخبات القومية باتحاد كرة اليد، ومعه رامي عبد اللطيف مدير فني ووليد ابو العطا مدرب ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى وإيمان مرجان مدير إداري ومنة الله بدوي أخصائي علاج طبيعي وحازم حامد محلل أداء.