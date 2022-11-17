شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يعقد جلسة مع المدربين بالمركز الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى جلسة مع مدربى اللعبة مساء اليوم بالمركز الأولمبى لتدريب الفرق القومية بالمعادى.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة بطولات الفترة المقبلة على المستوى المحلى والدولى، والتعرف على اقتراحاتهم والمشاكل التى تواجههم.

وحدد مسئولو اتحاد الكاراتيه يوم 25 نوفمبر موعدا لعقد للاتحاد، لمناقشة عدة أمور مهمة على رأسها مناقشة واعتماد الميزانية والحساب الختامى للاتحاد.

ومن جانبهم خاطب مسئولو الاتحاد أعضاء الجمعية العمومية من هيئات رياضية وإخطارهم بالموعد المحدد.

وشارك منتخب الكاراتيه فى منافسات بطولة العالم التى أقيمت فى تركيا، وحققت خلالها البعثة المصرية المركز الثالث فى الترتيب العام للدول المشاركة فى البطولة، برصيد 12 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 4 ذهبيات وفضيتين، بالإضافة إلى 6 برونزيات.