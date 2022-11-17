شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموعد المبدئى لمشاركة عبد المنعم فى تدريبات الأهلى الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد عبد المنعم مدافع الأهلى إلى تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجارى فى ربع نهائى النسخة الماضية من بطولة كأس مصر.

وأجرى عبد المنعم مؤخراً جراحة لتقويم اعوجاج الأنف عقب تعرضه لكسر فى أنفه قبل مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك التى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة.

ويواصل محمد عبد المنعم أداء تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبى للأهلى، وخاض اللاعب جانبا من التدريبات الجرى حول الملعب وتدريبات بدنية منفردة، تحت إشراف محمود حمدى أخصائى التأهيل.

وتبدو حظوظ عبد المنعم قوية فى المشاركة بتدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة المقاولون العرب حسب تشخيص الجهاز الطبى للفريق.

ويواصل الفريق التدريبات حالياً دون لاعبيه الدوليين، حيث يتواجد 5 لاعبين مع المنتخب الأول و5 مع المنتخب الأولمبى لخوض مباريات ودية، فيما يتواجد الدولى التونسى على معلول مع منتخب بلاده لخوض منافسات مونديال 2022 بقطر.