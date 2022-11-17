شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجمل يبدأ مهام عمله فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أيمن الجمل، مدير الكرة الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، على تقسيم الفريق الأول لملفات سعياً لحل أى أزمة فى أى قطاع.

كما يعقد جلسة مع الجهاز الفنى والإدارى والطبى خلال الساعات المقبلة فى ظل سعى الجميع لعودة الهدوء والاستقرار داخل الفريق، تمهيدًا لتعديل مساره بجدول الدورى العام.

وكان مسئولو الدراويش قد قرروا تعيين الجمل فى منصب مدير الكرة خلال الساعات المقبلة من أجل منح المدرب الإسبانى خوان جاريدو مزيدا من التركيز على الجوانب الفنية وتجنب تشتيته بالجوانب الإدارية.

ويستعد الإسماعيلى فى الوقت الحالى لمواجهة فاركو يوم الأربعاء المقبل على ملعب الإسكندرية لحساب الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى المحلى.