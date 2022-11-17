شكرا لقرائتكم خبر عن ونش الزمالك يفاضل بين قطر والإمارات لخوض البرنامج التأهيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بين قطر والإمارات لخوض البرنامج التأهيلى الخاص به بعد إجراء جراحة ناجحة بإنجلترا فى الأوتار الخلفية وعودته إلى القاهرة، حيث ينتظر اللاعب أخذ مشورة الجهاز الطبى للفريق الأبيض برئاسة محمد أسامة.

واطلع أسامة على التقرير الطبى الخاص بالجراحة التى خضع لها الونش فى إنجلترا، وحدد الجهاز الطبى للزمالك البرنامج التأهيلى الذى سيتبعه "الونش" فى الفترة الحالية، من أجل تجهيزه للدخول فى المرحلة الثانية من التأهيل على أمل العودة فى أسرع وقت لصفوف الزمالك.

وأبغ الطبيب الونش أنه بعد شهرين سيتم تقييم حالته وموعد عودته، والأمر قد يستغرق أقل من أربعة أشهر، شارك الونش فى 206 مباريات مع الزمالك، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

كما توج الونش مع نادي الزمالك بـ 9 بطولات جاءت كالتالي: الدوري المصري مرتين ـ كأس السوبر المصري مرتين ـ كأس الكونفدرالية مرة واحدة ـ كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة ـ كأس مصر 3 مرات.