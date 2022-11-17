شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور..ثريا محمد بطلة التحديات فى عالم السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعد ثريا محمد لاعبة كرة السلة فى النادى الأهلى من أبرز نجمات اللعبة لما حققته من بطولات و ألقاب فردية ، فضلا عن تحدى الصعاب للعودة من الإصابات .

و حصدت ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، جائزة أفضل مسجلة رميات ثلاثية في دوري المرتبط، الذي حققه الفريق بعد الفوز على سبورتنج مؤخرا في إياب نهائي البطولة.

و نجح مسئولى النادى الأهلى فى تجديد عقد ثريا محمد لاعبة كرة السلة بالنادى ، لمدة 4 مواسم قادمة هذا العالم و تحديدا إبريل الماضى ، على أن تستمر مع الفريق حتى 2026 .

وكانت ثريا محمد قد تغيبت عن الفريق منذ أكتوبر الماضى بسبب اصابتها بالرباط الصليبى وخضوعها الى جراحة .

وأصيبت ثريا محمد ، بالرباط الصليبى خلال مشاركتها مع فريقها أمام الجزيرة فى بطولة القاهرة، وخرجت من المباراة، وخضعت للفحوصات التى أثبتت إصابتها، وخضعت على أثرها لعملية جراحية.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعبة ثريا محمد فى الصور التالية :