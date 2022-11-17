شكرا لقرائتكم خبر عن السنغالى نداى يخضع لاختبار طبى قبل المشاركة فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع السنغالى إبراهيما نداى لاعب فريق الزمالك، لاختبار طبى قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية للتأكد من تعافيه من الإصابة التى تعرض لها وأبعدته عن مباريات الزمالك الماضى.

ويعانى إبراهيما نداى من إصابة بمزق فى العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع فريقه فى الفترة الماضية، وقام اللاعب بالتأهيل من الإصابة فى الفترة الماضية من أجل أن يكون جاهزا للمباريات المقبلة.

وسيحدد نتيجة الاختبار الطبى قدرة إبراهيما نداى على المشاركة فى التدريبات الجماعية أم أنه سيواصل التأهيل، وفى كلا الحالتين اقترب اللاعب كثير من الغياب عن مواجهة الزمالك المقبلة أمام المصرى.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصرى يوم 26 نوفمبر الجارى على استاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار منافسات ربع نهائى كأس مصر، ثم مواجهة المصرى مرة أخرى فى بطولة الدورى فى نفس الأسبوع.