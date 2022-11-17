شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم وش السعد على 4 لاعبين فى الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق الكرة في جميع أنحاء العالم يوم 20 نوفمبر الجارى، لمتابعة مباريات كأس العالم التي ستنطلق على الأراضى القطرية، في حدث لا يتكرر إلا كل 4 سنوات، وتتسابق جميع المنتخبات المشاركة على خطف اللقب وسط اهتمام من جميع الأندية واللاعبين.

وقدمت بطولة كأس العالم هدية كبيرة لـ4 لاعبين في صفوف الأهلى والزمالك، بعد مشاركة التونسيين على معلول ظهير أيسر الأهلى وسيف الدين الجزيرى مهاجم نادى الزمالك مع منتخب بلادهم خلال هذه النسخة.

وسيكون على السويسرى مارسيل كولر مدرب الأهلى والبرتغالى جوسفالدو فيريرا إشراك بعض اللاعبين في مراكزهم خلال المباريات التي ستلعب أثناء مشاركتهم في البطولة، مما يمنحهم الفرصة لإثبات الجدارة وأحقيتهم في التواجد بالتشكيل الأساسى للقطبين.

ونستعرض الـ4 لاعبين المستفيدين من مشاركة معلول والجزيرى في كأس العالم..

محمد أشرف

يعد محمد أشرف لاعب الأهلى الشاب، من اكثر المستفيدين من مشاركة على معلول في كأس العالم، لتكون الفرصة أمام لمواصلة إقناع كولر وجماهير الأهلى بإمكانياته وقدرته على تعويض معلول في الجانب الأيسر خلال هذه المباريات، حيث نال استحسان الجماهير بعد أدائه في كل المباريات التي لعبها مع الأهلى في الفترة الأخيرة.

كريم الدبيس

ثانى المستفيدين في الأهلى هو الوافد الجديد كريم الدبيس القادم من وادى دجلة في الانتقالات الأخيرة، حيث ستكون أمامه الفرصة للتواجد في الفريق الأول والاستعداد لنيل الفرصة في مباريات الأهلى المقبلة.

سامسون إكينيولا

يعد أول المستفيدين من مشاركة سيف الدين الجزيرى في كأس العالم، هو البنينى سامسون إكينيولا مهاجم الزمالك الجديد، من أجل المشاركة في تشكيل الزمالك الأساسى في المباريات المقبلة وإثبات قدراته وتسجيل الأهداف، بعد الإصابة التي فاجأت اللاعب قبل مباراة السوبر الماضية.

ويأمل سامسون في أن يكون جاهزا في الأيام المقبلة بعد تأخر وصوله للقاهرة بسبب ظروف الطيران، ويجهز الزمالك برنامجا تأهيليا للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل.

يوسف أوباما

منح غياب الجزيرى عن الزمالك في هذه الفترة، بصيصا من الأمل ليوسف أوباما للعودة مجددا لتشكيل الزمالك، بعدما أشركه فيريرا في أكثر من مباراة لمهاجم صريح للزمالك، وحال عدم جاهزية سامسون سيكون هو الخيار الأمثل أمام مدرب الزمالك للدفع به في التشكيل الأساسى أو بديلا لسامسون حال جاهزيته.