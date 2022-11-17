هانى عادل يقترب من المشاركة بتشكيل غزل المحلة أمام أسوان بكأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - أقترب هانى عادل مدافع فريق غزل المحلة من المشاركة في التشكيل الاساسى المباراة المقبلة أمام أسوان في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عقب التألق في التدريبات الجماعية .

وعاد هانى عادل للمشاركة في التدريبات بشكل قوى عقب الشفاء من الإصابة التي لحقت به بالركبة الفترة الماضية و التي على أثرها تغيب عن الفريق المحلاوى في أنطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويسعى اليوناني بابا فاسيليو من رفع الكفاءة البدنية و الفنية للاعبين خلال المرحلة المقبلة للاستمرار في تقديم مباريات قوية و التمكن الى التأهيل الى دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة وحصد أكبر عدد من النقاط في بطولة الدورى المصرى الممتاز و تحقيق مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة .

أسفرت قرعة الدور التمهيدى لبطولة كأس الرابطة مواجهة غزل المحلة مع أسوان و المقرر إقامتها يوم 19 من الشهر الجارى و التي ستقام على ستاد أسوان في تمام الساعة الثالثة عصرا .

و يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بعد مرور 3 جولات فقط، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مواجهة، سجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلوا هدفين، تحت قيادة اليونانى بابا فاسيليو.