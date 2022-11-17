شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب الشباب وبنين الودية اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب الشباب اليوم الأربعاء نظيره بنين وديا في إطار الاستعداد لنهائيات أمم إفريقيا التي تحتضنها مصر شهر فبراير المقبل، ويلتقى المنتخب الوطني للشباب مع نظيره البنيني مرتين اليوم الخميس والأحد القادم.

وتنطلق المباراة في الثالثة عصر اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، ومن المقرر ان يتم تحديد مباراة المنتخبين الثانية المقرر لها الأحد المقبل في وقت لاحق.

وتأتي مباراتي منتخب الشباب مواليد 2003 أمام نظيره منتخب بنين، في إطار استعداداته لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر في شهر فبراير المقبل، بمشاركة 12 منتخبا، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب التي تستضيفها اندونيسيا العام المقبل.

وضمت قائمة منتخب الشباب كلا من: "أحمد نادر السيد ومحمد عادل أمين ومصطفى مخلوف وكريم أحمد نبيل في حراسة المرمى، وخالد محمد عوض ومحمود بسيوني وعمر فايد وعبد الرحمن جودة ومحمد كمال وإسلام عبد الله المتولى وأحمد رضا وإياد العسقلاني ويوسف شعبان وكريم الدبيس ورأفت خليل في خط الدفاع، وطارق علاء ومحمد فارس وأحمد بيومي وأحمد علي أمين وميدو نبيل ومحمد حمدي ورامز حفظ الله ومحمود على وأحمد عبد الرحيم إيشو وأحمد نادر حواش وعمر الساعي وعبد الرحمن أحمد زكي في خط الوسط، وأحمد شريف وفارس حاتم وعبد الرحمن الفيومي ومحمود أحمد مرسي في خط الهجوم.

وتلقى الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر، اعتذارا من مصطفي أشرف لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني وصلاح باشا لاعب أودينيزي الإيطالي، لارتباطهم بمباريات رسمية، فيما اعتذر عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني عن المعسكر للإصابة.