شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه إنبى ودياً اليوم استعداداً لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المصرى البورسعيدى نظيره إنبى اليوم الخميس ودياً فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى المصرى الممتاز المتوقف فى الفترة الحالية لانشغال المنتخب الوطنى بمواجهة بلجيكا الودية المقرر لها بعد غداً الجمعة 18 نوفمبر الجاري.

وعاد بالأمس الأربعاء، فريق المصرى إلى استئناف تدريباته، بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها لاعبو الفريق لمدة 24 ساعة بعد خوض الودية الرابعة فى معسكر القاهرة أمام سيراميكا، والتى انتهت بهزيمة المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأتم الجهاز الإدارى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، بقيادة محمود جابر الاتفاق مع الجهاز الإدارى لفريق انبى على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين بالقاهرة اليوم الخميس الموافق السابع عشر من نوفمبر الجاري.

ويستعد النادى المصرى لمباراته بدور الثمانية لبطولة كأس مصر موسم 2022/2021، والمقرر إقامتها فى السادس والعشرين من نوفمبر الجارى على ستاد برج العرب.

وخاض النادى المصرى 4 تجارب ودية خلال معسكره بالقاهرة، حيث خسر فى اللقاء الأول أمام القناة بهدف نظيف، ثم فاز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يتعادل سلبياً مع حرس الحدود، ثم خسر أمام سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.