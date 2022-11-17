شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: مواجهة بلجيكا فرصة لزيادة قيمة اللاعب المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد معوض، نجم الأهلي السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، سيكون أساسيًا في عرين المنتخب الوطني أمام بلجيكا.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: "هناك 3 حراس في منتخب مصر موجودين حاليا، وروي فيتوريا سيواصل الاعتماد على محمد الشناوي ومن الصعب الاعتماد على حارس آخر".

وواصل: "مواجهة مصر وبلجيكا فرصة جيدة لزيادة قيمة اللاعبين المصريين والاحتكاك مع منتخب كبير، خصوصا في ظل حضور جماهيري كبير، لدينا فرصة كبيرة لتقديم أداء رائع أمام خصم قوي".

وأكمل: "هنا فى مصر نلعب كرة عقيمة برتم بطىء، ولذلك سنواجه منتخب بلجيكا، ولا أتوقع خسارة كبيرة كما يتردد، نحتاج فقط لأمور تنظيمية داخل الملعب".