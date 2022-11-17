خالد جلال يستقر على استمرار سيسيه بالتشكيل الأساسى للبنك أمام بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - استقر خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، على استمرار الإيفوارى رزاق سيسه جناج الفريق بالتشكيل الأساسى للفريق في المباراة القادمة أمام بيراميدز، في الدور الثمانية من عمر بطولة كأس مصر موسم 2021 / 2022.

وظهر الإيفوارى رزاق سيسه فى آخر مباراة رسمية لفريق البنك الأهلى أمام سيراميكا بشكل قوى والمساهمة فى حصد الفريق النقاط الثلاثة الأولى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، وتمكن من إحراز هدف أيضا.

وكان فريق البنك الأهلى حقق الفوز على نظيره سيراميكا فى الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز بنتيجة 3/1، وحصد 5 نقاط حتى الآن محتلا المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث تعادل فى مباريتين أمام فاركو وسموحة.

ويواصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهتي بيراميدز في الدوري المصري الممتاز ودور الثمانية لمسابقة كأس مصر والمقرر لهما ٢٣، ٢٧ نوفمبر الجاري.

وشهدت التدريبات تنفيذ لاعبي الفريق لبعض الجمل التكتيكية تحت إشراف خالد جلال المدير الفني الذي أوقف المران اكثر من مرة وذلك لتصحيح الأخطاء المتمثلة في التمركز والتحرك بدون كرة عند بناء الهجمة وشهد المران ايضا بعض التدريبات التخصصية الهدف منها دقة التصويب بالقدم والرأس واستغلال الفرص المتاحة أمام المرمي .

بينما أدي حراس مرمي الفريق تدريبات بدنية قوية بالكرة وبدون كرة تحت إشراف خالد متولي مدرب حراس مرمي فريق البنك الأهلي وكان الهدف منها رفع معدلات الجاهزية البدية والفنية لجميع الحراس وتطوير بعض المهارات الأساسية لحراسة المرمي كسرعة رد الفعل والمساهمة في بناء الهجمة وظهر الثلاثي ابوجبل والزنفلي وأحمد صبحي بشكل متميز.