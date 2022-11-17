شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب جامبيا: مصر يمكن أن تحقق مفاجأة أمام بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المدرب البلجيكي توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب جامبيا، أن منتخب بلاده بلجيكا غير مرشح للفوز بكأس العالم بقطر، مشيرًا إلى أنه ليس بقوة مونديال روسيا 2018.

وقال توم سينتفيت، خلال تصريحات تليفزيونية: "بلجيكا ليست بقوة بلجيكا قبل 4 سنوات.. من الممكن أن يتأهل المنتخب للدور الثاني ويمكن أن تتأهل للدور ربع النهائي".

وأضاف توم سينتفيت أن بلجيكا ليس لديها فرصة للتواجد في الدور نصف النهائي، أخشى أن تخرج بلجيكا في الدور الثاني لأنها ستواجه إما ألمانيا أو إسبانيا".

وحول مواجهة مباراة مصر الودية ضد بلجيكا، والتي يمكن أن تكون تحضيرًا لمواجهة المغرب في المونديال، قال سينتفيت: "منتخب مصر يختلف كليًا عن منتخب المغرب"، مضيفًا: "يمكن مصر أن تحقق المفاجأة أمام بلجيكا". وحول من يرشحه للفوز بالمونديال، قال: "أرشح فرنسا وإنجلترا والأرجنتين والبرازيل لفوز بكأس العالم".