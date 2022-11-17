شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: نريد الاستمتاع بمواجهة بلجيكا.. وفيتوريا يتعامل معها بجدية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سيد زيزو، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك، أن اللاعبين في معسكر الفراعنة يريدون الاستمتاع بمواجهة بلجيكا الودية التي ستقام غدا الجمعة.
وقال زيزو في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس 2: "خضنا معسكرا جيدا وحصلنا على راحة وانضم لنا المحترفون، المعسكر جميل وأجواء جادة للغاية ومعسكر مبشر لمباراة نتماناها تخرج بشكل جيد".
وأتم اللاعب تصريحاته: "منتخب بلجيكا كبير يضم لاعبين يلعبون في أفضل أندية العالم، وروي فيتوريا المدرب يأخذ كل مباراة بجدية كبيرة وحتى مباراتي النيجر وليبيريا كنا نخوضهما بجدية كبيرة للغاية".
ويلتقى منتخب مصر مع بلجيكا في السادسة مساء غد الجمعة الموافق 18 نوفمبر الجاري، في البروفة الأخيرة للشياطين الحمر قبل السفر إلى الكويت.
وضم فيتوريا 24 لاعبا للمباراة هم: في حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي - محمد عواد، وفي خط الدفاع: عمر جابر - أكرم توفيق - أحمد حجازي - علي جبر - أسامة جلال - محمود علاء - محمد حمدي - حسين السيد، وفي خط الوسط: طارق حامد - حمدي فتحي - محمد النني - إمام عاشور - محمود حمادة - محمد مجدي قفشة - طاهر محمد طاهر - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - محمود تريزيجيه، وخط الهجوم: أحمد حسن كوكا - مروان حمدي، ومصطفى محمد.