شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: نريد الاستمتاع بمواجهة بلجيكا.. وفيتوريا يتعامل معها بجدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سيد زيزو، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك، أن اللاعبين في معسكر الفراعنة يريدون الاستمتاع بمواجهة بلجيكا الودية التي ستقام غدا الجمعة.

وقال زيزو في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس 2: "خضنا معسكرا جيدا وحصلنا على راحة وانضم لنا المحترفون، المعسكر جميل وأجواء جادة للغاية ومعسكر مبشر لمباراة نتماناها تخرج بشكل جيد".

وأتم اللاعب تصريحاته: "منتخب بلجيكا كبير يضم لاعبين يلعبون في أفضل أندية العالم، وروي فيتوريا المدرب يأخذ كل مباراة بجدية كبيرة وحتى مباراتي النيجر وليبيريا كنا نخوضهما بجدية كبيرة للغاية".