شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات يهدى سفير مصر بالمغرب درع اتحاد الكرة وقميص المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب الأوليمبي بالمغرب، درع اتحاد الكرة وقميص المنتخب إلى السيد ياسر عثمان سفير مصر فى المغرب.

جاء ذلك خلال زيارة محمد بركات إلى السفير بناء على دعوة وجهها له الأخير، عقب أداء المنتخب الأوليمبي تدريبه الختامي فى مدينة الرباط استعدادا للقاء المغرب وديا غدا، فى إطار استعداداته للقاء زامبيا فى الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكان بصحبة محمد بركات خلال زيارته للسفارة المصرية فى المغرب محمود حرب المدير الإداري، وكان فى استقبالهما السفير وأعضاء السفارة وهم: أحمد مبارك نائب السفير، وإسماعيل صفوت مستشار السفارة، والعميد مصطفى نصر ملحق الدفاع.

وفى ختام الزيارة أهدى بركات درع اتحاد الكرة وقميص المنتخب الجديدة للسفير، وتم التقاط الصور التذكارية مع الجميع.