شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: أداء منتخب مصر يتطور وسنقدم مستوى مميزا أمام بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق عن مواجهة مصر أمام بلجيكا المقرر لها الجمعة المقبلة، قائلا إن أداء الفراعنة يشهد تطورًا، وسيقدم أداءً جيدًا أمام بلجيكا.

وأكد السيد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس2، أن إيهاب جلال، المدير الفني السابق للفراعنة، لم يجد الدعم الكافي الذي يحظى به البرتغالي روي فيتوريا.

وقال ضياء السيد: "ظروف فيتوريا تختلف عن إيهاب جلال، فالثنائي كانا في أمور مختلفة تماما، فيتوريا يحظى بدعم كبير والدليل أنه عندما تعاقد وقع على عقد 4 سنوات وهي فترة كافية لفرض الاستقرار داخل الفريق بشكل عام".

وأكمل ضياء السيد: "عكس إيهاب جلال الذي انضم لمعسكر المنتخب دون أن يعلم شيء عن مستقبله ولم يوقع على عقود وكانت هناك خلافات عليه ولم يجد الدعم الكافي".

وواصل: "المباراة ستكون جيدة وسنقدم أداء مميز، وسنستفاد من المباراة والاحتكاك البدني والسرعات، ولابد أن تعرف أين تقف من مستوى اللاعبين وأيا كانت النتيجة لن تصدر لنا إحباط، لأننا لن نتعلم إلا عندما نواجه منتخب كبير".