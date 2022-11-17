شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين: التعالى فى بعض المواقف يكون دون قصد.. وميسي شخص "لذيذ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحكم الدولي إبراهيم نور الدين أنه يتمنى عدم جلب حكام أجانب من جديد في الدوري المصري. وقال فى تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "إدارة مباراة الأرجنتين والإمارات تحسب للتحكيم المصري بأكمله وليس لي فقط و كنت في كامل تركيزي خلال المباراة ولا أتعالى على أى شخص، وعندما تكون هناك بعض المواقف تكون بدون قصد مني".

وقال إبراهيم نور الدين: "مباراة اليوم بداية العالمية للتحكيم المصري، اللقاء كان سهلا ولم يكن هناك أي صغوطات".

واكتسح منتخب الأرجنتين نظيره الإمارات بنتيجة 5-0 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ضمن استعدادات راقصي التانجو لكأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل تحت قيادة الحكم المصرى إبراهيم نور الدين .

جاءت أهداف الشوط الأول عن طريق جوليان ألفاريز، أنخيل دي ماريا (هدفين)، ليونيل ميسي، وخواكين كوريرا في الدقائق 17، 25، 36، 44، و60 على التوالي في اللقاء الذي تألق فيه النجم الأسطوري ليونيل ميسي الذي يلقى دعماً غير عادياً من الجماهير الإماراتية التي تتواجد في صفوف الفريق.

ودارت مناقشة بين ابراهيم نور الدين حكم اللقاء وليونيل ميسي بصفة الأخير كابتن منتخب التانجو ما ساهم في تفاعل الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.