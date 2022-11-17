شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: بلجيكا تخشى الإصابات قبل المونديال والخبرات سلاح فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق مصطفى، المدير الفني لفريق أولمبيك آسفي المغربي، أن كارلوس كيروش مدرب إيران رد بشكل رائع على سؤال صحفي سكاي، مؤكدًا أن المدرب تمتع بذكاء كبير في هذا الموقف.

وقال مصطفى في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: "أي مدرب لا بد أن يكون لديه ذكاء في الرد على الأسئلة، لعدم الوقوع في الخطأ، هناك مدربين كثيرين لا تتمتع بهذه الميزة".

وأضاف: "روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، أخطأ في الحديث عن بعض الأمور باستبعاد لاعبين مثل كريم فؤاد، كان يجب عليه الاحتفاظ لنفسه، لعدم الاصطدام مع أي نادٍ".

وتابع: "يجب الإشادة أيضا بـروي فيتوريا بعدما وافق على خوض مواجهة قوية أمام بلجيكا، لتحقيق الاستفادة الفنية من قوة المباراة لاننا سنواجه منتخب مصنف ولديه لاعبين كبار محترفين في أقوى الأندية الأوروبية، وأتمنى تقديم مستوى جيد يليق بالفراعنة".

وتحدث المدير الفني لفريق أولمبيك آسفي المغربي، عن التشكيلة التي سيخوض بها منتخب مصر المباراة الودية أمام بلجيكا، قائلا: "لا بد من الاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرات، منتخب بلجيكا سيخوض المباراة وهم خائفين على أنفسهم من الإصابات".

وأضاف: "أتمنى تقديم مستوى جيد، ولا خلاف على وجود بعض اللاعبين اصحاب الخبرات، ومحمود علاء الأنسب للعب بجوار أحمد حجازي في خط دفاع منتخب مصر أمام بلجيكا، بجوار الشناوي واكرم توفيق ومحمد حمدي".

وواصل: "في الوسط طارق حامد وحمدي فتحي وبجوارهم إمام عاشور، الثلاثي لديهم مزايا مختلفة، وامام عاشور يجيد التكملة الهجومية، بينما طارق وحمدي لديهم أدوار دفاعية، على أن يجلس النني ومحمود حمادة على مقاعد البدلاء".

وأكمل: "في الناحية الهجومية لا خلاف على وجود الثلاثي، تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد، في ظل التفاهم الكبير بينهم، كما أن مصطفى محمد زادت خبراته بشكل كبير في الفترة الماضية، وتريزيجيه أصبح جاهزًا".

وأتم: "أتوقع تقديم منتخب مصر مباراة كبيرة أمام بلجيكا، وهذه مباراة كبيرة يرغب أي لاعب في تقديم أفضل مستوى".