شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: مواجهة بلجيكا مهمة..وهذه رسالتى للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مجدى أفشة، لاعب النادى الأهلى والمنتخب الوطنى، أن اللاعبين استعدوا جيدا لمواجهة بلجيكا وديا فى اللقاء المقرر له الجمعة المقبل.

وقال أفشة فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت إن المباراة رغم أنها ودية لكنها مهمة، خاصة أنها تعطى المنتخب دفعة كبيرة وكذلك تحديد مستوى كل من اللاعبين.

وأشار لاعب الفراعنة إلى أن المنتخب يسعى للفوز فى اللقاء، فإذا كان بلجيكا مشاركا فى كأس العالم فنحن منتخب مصر.

ووجه أفشة رسالة للجماهير ألا يغضبوا بسبب عدم القدرة على التقاط الصور مع المنتخب قائلا: "متزعلوش لو مش عارفين نتصور معاكم".