الامارات | خورفكان وكلباء في نهائي سوبر الصالات اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عند السابعة والنصف من مساء اليوم المباراة النهائية لكأس السوبر للموسم 2022- 2023 في القاعة الرياضية لنادي البطائح. ويتوقع أن تحظى المباراة بحضور جماهيري كبير لما يمتلكه الناديان من جمهور كبير.

وتأهل فريق خورفكان الى النهائي بعد الفوز على البطائح 4-2، بينما تأهل فريق اتحاد كلباء بعد فوزه في مباراة نصف النهائي على الشارقة بثلاثية نظيفة.