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الامارات | خورفكان وكلباء في نهائي سوبر الصالات اليوم

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محمد فاضل ■ الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان وكلباء في نهائي سوبر الصالات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عند السابعة والنصف من مساء اليوم المباراة النهائية لكأس السوبر للموسم 2022- 2023 في القاعة لنادي البطائح. ويتوقع أن تحظى المباراة بحضور جماهيري كبير لما يمتلكه الناديان من جمهور كبير.

وتأهل فريق خورفكان الى النهائي بعد الفوز على البطائح 4-2، بينما تأهل فريق اتحاد كلباء بعد فوزه في مباراة نصف النهائي على الشارقة بثلاثية نظيفة.

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