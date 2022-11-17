الامارات | مشجعون أرجنتينيون: معسكر الإمارات بوابة «التانغو» للقب المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى مشجعون أرجنتينيون سعادتهم بإقامة منتخب «التانغو» معسكره الإعدادي الختامي في الإمارات، قبل خوض منافسات كأس العالم «قطر 2022»، التي تبدأ الأحد المقبل، ويبدأ خلالها «التانغو» مشواره بمواجهة السعودية في 22 الجاري ضمن المجموعة الثالثة.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن معسكر الأرجنتين في الإمارات يعد بوابة «التانغو» لتحقيق لقب المونديال للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما فاز بالكأس مرتين في 1978 و1986، لافتين إلى أن الأجواء في الدولة رائعة ومناسبة لتجهيز منتخب الأرجنتين لخوض غمار البطولة العالمية.

وقال بيدرو إنه جاء من الأرجنتين إلى الإمارات، بعدما علم بأن «التانغو» سيخوض معسكر الإعداد في أبوظبي، موضحاً أنه سيتوجه عقب المباراة الودية التي جرت أمس بين المنتخب الوطني و«التانغو» إلى قطر لمشاهدة مباريات الفريق من الملعب. وقال إنه يثق في قدرات الأرجنتين لبلوغ النهائي وتحقيق اللقب، مبيناً أنه قام بحجز مقر السكن حتى نهاية البطولة.

وأشار إلى أن اختيار الجهاز الفني لـ«التانغو» إقامة المعسكر في الإمارات يعد قراراً نموذجياً، مؤكداً أن الأجواء في أبوظبي رائعة، وتناسب اللاعبين قبل الانتقال إلى مرحلة خوض المباريات الرسمية.

من جهتهما، أكد ماتياس ورافائيل أنهما مقيمان في الإمارات، وقالا إنهما لم يصدقا أن منتخب الأرجنتين سيحضر إلى الإمارات لإقامة معسكر الإعداد قبل المشاركة في كأس العالم. وأضاف ماتياس: «أنا محظوظ بمشاهدة آخر التحضيرات الخاصة بـ(التانغو) قبل السفر لبدء مشوار الفريق في البطولة الأهم على مستوى العالم». موضحاً: «بالتأكيد سنسافر إلى قطر لمشاهدة الأرجنتين من داخل الملاعب، ونأمل أن يحقق الفريق انطلاقة قوية الأسبوع المقبل».

وتابع: «اللعب مع الإمارات مفيد جداً بالنسبة لنا، خصوصاً أن طريقة لعب الفريق تشبه طريقة منتخب السعودية، إذ إن المباراة لن تكون سهلة، لأن الجولة الأولى دوماً ما تكون صعبة، وتشهد تركيزاً كبيراً من جميع المنتخبات لتحقيق بداية قوية». وأوضح: «الأرجنتين تمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، ومرشحة بقوة للفوز باللقب، وأتوقع أن تجد منافسة قوية من منتخبات ألمانيا والبرازيل وفرنسا».

3 أصدقاء أرجنتينيين يسافرون خلف «التانغو» من بيونيس آيرس

جاء ثلاثة أصدقاء من العاصمة الأرجنتينية بيونيس آيرس، وهم برانكو وأهان وأمانسيو، أمس، إلى أبوظبي، وتوجهوا من المطار إلى استاد محمد بن زايد. وتحدث أمانسيو قائلاً: «خططنا منذ فترة طويلة لنحضر مباريات كأس العالم، بينما غيرنا مخططاتنا عقب إعلان الأرجنتين إقامة معسكر الإعداد في الإمارات، إذ قررنا أن نسافر إلى أبوظبي، ونتوجه إلى دبي من أجل السياحة، قبل أن نسافر إلى قطر في 21 الشهر الجاري».

وأضاف: «الأرجنتين جاهزة لتحقيق لقب كأس العالم، وأتوقع أن يكرر ليونيل ميسي الإنجاز الذي حققه الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا، عندما قاد (التانغو) للفوز بلقب نسخة 1986 في المكسيك». وختم بقوله: «أتمنى أن يشهد النهائي مواجهة تاريخية تجمع الأرجنتين مع البرازيل، مثلما حدث في النسخة الماضية من كوبا أميركا، وأن يحقق (التانغو) اللقب على حساب منافسه التقليدي حتى تصبح بطولة للتاريخ».