الامارات | الروسي بافلوف يُحرز لقب البطولة المفتوحة لحل مسائل الشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز اللاعب الروسي دانيلا بافلوف المركز الأول للبطولة المفتوحة لحل مسائل الشطرنج، إحدى البطولات التي يستضيفها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة ضمن برنامج بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج.

وحل في المركز الثاني البلجيكي فان بيرس ايدي، وجاء ثالثاً اللاعب الاسرائيلي كوماي عوفر، وحل رابعاً الروسي اليكسي بوبوف، ثم اليوناني سيديرو بولوس خامساً.

ووصف بافلوف الفوز بالانجاز المميز والنقطة المضيئة في مسيرته، كونه تغلب على لاعبين عالميين متميزين، مبيناً ان الظروف التنظيمية المميزة أسهمت في نجاحه.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «شاركت ايضاً في بطولة العالم وعملت ما في وسعي، وأتمنى أن أحقق مركزاً جيداً بالرغم من صعوبة المنافسات».