الامارات | 160 شخصية قيادية تشارك في منتدى صناعة الرياضة بأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجَّلت النسخة السادسة من منتدى صناعة الرياضة، المقام في أبوظبي، مشاركة أكثر من 160 شخصية قيادية من كبار خبراء أعمال قطاع الرياضة، لبحث التحديات الحالية التي تواجه القطاع، وكيفية الإسهام عبر الجهود المشتركة في تعزيز نمو الرياضة، في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وقال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، في تصريح صحافي: «تواصل أبوظبي نموها وإضافة المزيد من الفعاليات الرياضية الكبرى إلى محفظتها». وأكد أن استراتيجية المجلس تقوم في المقام الأول على تشجيع الاهتمام بمختلف أنواع الرياضات التنافسية والمجتمعية، بأنواعها من أجل تحقيق نتائج رياضية متميزة.

ومن أبرز المشاركين في المنتدى، ريتشارد سكودامور الذي قدَّم بعض الرؤى المميزة حول تطوير الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح دوري كرة القدم الأكثر مشاهدةً في العالم على مدار 20 عاماً طوال فترة رئاسته له. ويعاود ريتشارد سكودامور ظهوره في اليوم الثاني من المنتدى، ليقود جلسة تفاعلية مدتها ساعتان تحضرها الإدارة العليا للاتحادات الرياضية والنوادي والشركات، أملاً في «تحقيق تنمية مستدامة لمؤسسة رياضية ناجحة».

وجاء جون أوبي ميكيل في النهاية ليختتم فعاليات اليوم الأول بروح الدعابة والمرح، من خلال قصص عاش أحداثها عندما كان لاعباً محترفاً في نادي تشلسي الإنجليزي وفي منتخب نيجيريا.