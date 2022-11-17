الامارات | استدعاء لاعب شباب الأهلي جايسون دينايير إلى منتخب بلجيكا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استدعى منتخب بلجيكا، أمس، لاعب شباب الأهلي، جايسون دينايير، للمشاركة مع الفريق في كأس العالم 2022 بقطر، التي ستنطلق الأحد المقبل.

وتواجه بلجيكا منتخب مصر ودياً في الكويت يوم غدٍ، قبل افتتاح مشوارها في كأس العالم بمواجهة كندا في المجموعة السادسة يوم 23 الجاري، ثم اللعب مع المغرب وكرواتيا ضمن مباريات المجموعة السادسة.

ويحق تبديل أي لاعب في قائمة المنتخبات قبل 24 ساعة من أول مباراة في كأس العالم.

وتحوم شكوك حول جاهزية المدافع يان فرتونن، بعدما غاب عن المشاركة في المباريات الثلاث الأخيرة لنادي أندرلخت، قبل كأس العالم.

وكان منتخب منتخب إيران قد أعلن عن قائمة فريق شباب الأهلي أحمد نورالله لخوض منافسات كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب إيران في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إنجلترا وأميركا وويلز، إذ يبدأ الفريق مشواره في البطولة بمواجهة «الأسود الثلاثة» في 21 نوفمبر المقبل.

يذكر أن أحمد نورالله انضم إلى شباب الأهلي في الموسم الماضي قادماً من برسبوليس بعقد يمتد حتى يونيو 2023، إذ يعد من العناصر الأساسية في «فرسان دبي»، وأسهم في تصدر الفريق لائحة ترتيب الدوري للموسم الحالي برصيد 22 نقطة.