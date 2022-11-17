الامارات | «غنتوت» يخسر أمام «لامار» في بطولة الحبتور للبولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الأول من بطولة الحبتور للبولو مفاجأة كبيرة بخسارة فريق غنتوت أمام فريق لامار بسبعة أهداف مقابل أربعة أهداف.

جاء الشوط الاول متكافئاً وانتهى بالتعادل بهدف لكل منهما، فيما شهد الشوط الثاني المثير ستة أهداف، منها اربعة لصالح فريق لامار الذي نجح في استثمار الضربات الجزائية نتيجة اخطاء غنتوت المتكررة، حيث تقدم فريق لامار بهدف ثانٍ وتبعه بثالث ليردّ عليه فريق غنتوت محرزاً هدفين متتاليين مدركاً التعادل، وقبل نهاية الشوط ينجح لامار بإضافة هدفيه الرابع والخامس.

وشهد الشوط الثالث اضافة فريق لامار هدفاً، فيما أضاف غنتوت هدفه الرابع من ضربة جزائية، وفي الشوط الرابع والأخير يختتم «لامار» مسلسل الأهداف بهدف سابع، فيما اكتفى غنتوت بأهدافه الاربعة.

ويلتقي في ثانية مباريات البطولة فريق (ذئاب دبي) بقيادة حبتور الحبتور، ومنافسه التقليدي فريق عليا، فيما تقام يوم الجمعة المباراة الختامية في الرابعة عصراً، بينما تسبق النهائي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.