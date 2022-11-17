الامارات | اتفاقية شراكة بين اتحاد الجوجيتسو و«بيور هيلث»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع اتحاد الإمارات للجوجيتسو ومجموعة «بيورهيلث» الصحية، أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في الإمارات، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم المواهب الرياضية في الدولة، والمساهمة في تعزيز كفاءتها. ووفقاً للاتفاقية، سيعمل الجانبان على ضمان حصول الرياضيين الذين يتنافسون في بطولات الاتحاد على رعاية طبية عالية الجودة.

وحضر توقيع الاتفاقية عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، وفرحان مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيور هيلث». وتم توقيع الاتفاقية على هامش بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تقام بصالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر 2022. ووقع على الاتفاقية كلٌّ من فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة «بيور هيلث».