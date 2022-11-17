الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقاد

انتقد مسؤول في الألعاب الجماعية بأحد أندية الإمارات البارزة، عدم التزام العديد من الأندية الأخرى في ألعاب مختلفة بتطبيق قرار المدرب المساعد المواطن في فرق الرجال.

ملعب

استغرب مدرب بأحد أندية دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة ارتفاع أسعار تأجير الملاعب، متمنياً تخفيضها لكي يتمكن من خوض المباريات بسهولة، ودون كلفة عالية، خصوصاً أن ملعب النادي المعني يخضع للصيانة حالياً.

مدرب

كشف مقربون من أحد أندية المحترفين عن احتمال لجوء إدارة النادي إلى تغيير المدرب الذي لم ينجح في تحقيق أي نتيجة إيجابية، ما قد يجعله ثالث مدرب للفريق في الموسم الحالي.