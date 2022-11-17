صحيفة: يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر يطلبان الرحيل عن الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن رغبة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل العروض التي وصلت للتعاقد معهما في شهر يناير المقبل.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك قوله إن يوسف أسامة نبيه تلقى عرضاً من جانب نادي البنك الأهلي للرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بناء على طلب خالد جلال المدير الفني للفريق الذي يرغب في ضمه

وأشار المصدر إلى أن هناك رغبة قوية من جانب سيف فاروق جعفر، للرحيل عن الزمالك بعد أن تلقى عرضًا من بيراميدز، وعدة أندية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن نية داخل النادي لتجديد عقد اللاعب وإعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، نظرا لوجود زخم في مركز وسط الملعب.

وأضاف المصدر أن المدير الفني للفريق الأبيض، البرتغالي جوسفالدو فيريرا، "يرفض مسألة رحيل يوسف أسامة نبيه عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكنه مرن بالنسبة لخروج سيف فاروق جعفر للإعارة".

وتابع: "فيريرا وعد الثنائي بالحصول على فرصة خلال الفترة المقبلة، في بطولة كأس الرابطة، ولكن سيف يرغب في الحصول على أكبر كم من المشاركة في المباريات، وتتجه النية لإعارته في يناير، مع رفض العروض المقدمة يوسف أسامة نبيه بناء على رغبة فيريرا أيضًا".

يشار إلى أن الزمالك يستعد لملاقاة نادي المصري البورسعيدي ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر، المقرر إقامتها يوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب ستاد برج العرب .