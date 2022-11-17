شكرا لقرائتكم خبر عن الكويتى علي محمود حكما لمباراة مصر وبلجيكا الودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الكويتى لكرة القدم إسناد مباراة منتخب مصر وبلجيكا الودية، إلى الحكم الكويتى علي محمود، حكما للساحة في اللقاء المنتظر.
ومن المقرر أن تقام المباراة الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر مساء يوم الجمعة على ملعب جابر الأحمد بمدينة الكويت.
ويلتقى منتخب مصر مع بلجيكا في السادسة مساء الجمعة المقبل الموافق 18 نوفمبر الجاري، في البروفة الأخيرة للشياطين الحمر قبل السفر إلى الكويت.
ويختتم منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا تدريباته غدا الخميس في الكويت استعدادا لمواجهة بلجيكا، المقرر لها بعد غد الجمعة، في إطار استعدادات الفراعنة لاستئناف رحلة التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كان 2024 بكوت ديفوار.
وضم فيتوريا 24 لاعبا للمباراة هم: في حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي - محمد عواد، وفي خط الدفاع: عمر جابر - أكرم توفيق - أحمد حجازي - علي جبر - أسامة جلال - محمود علاء - محمد حمدي - حسين السيد، وفي خط الوسط: طارق حامد - حمدي فتحي - محمد النني - إمام عاشور - محمود حمادة - محمد مجدي قفشة - طاهر محمد طاهر - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - محمود تريزيجيه، وخط الهجوم: أحمد حسن كوكا - مروان حمدي، ومصطفى محمد.