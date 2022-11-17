شكرا لقرائتكم خبر عن الكويتى علي محمود حكما لمباراة مصر وبلجيكا الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الكويتى لكرة القدم إسناد مباراة منتخب مصر وبلجيكا الودية، إلى الحكم الكويتى علي محمود، حكما للساحة في اللقاء المنتظر.

ومن المقرر أن تقام المباراة الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر مساء يوم الجمعة على ملعب جابر الأحمد بمدينة الكويت.

ويلتقى منتخب مصر مع بلجيكا في السادسة مساء الجمعة المقبل الموافق 18 نوفمبر الجاري، في البروفة الأخيرة للشياطين الحمر قبل السفر إلى الكويت.