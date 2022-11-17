شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاركته فى مواجهة الأرجنتين.. أحمد حسام طه يصل لـ100 مباراة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الحكم المساعد المصري أحمد حسام طه إلى مباراته المائة في مسيرته التحكيمية، بعدما شارك مع إبراهيم نور الدين في إدارة لقاء الأرجنتين والإمارات الودي الذى انتهى بفوز راقصو التانجو بخماسية دون رد.

وحرص أحمد حسام طه على توثيق هذه الرقم المميز، حيث كتب على صفحته: "الحمد لله الوصول للمباراة رقم مائة دوليا، 9 سنوات أمضيتها كحكم بالقائمة الدولية لمصر هي صفحات في سجل واحد عنوانه الإيمان بقدرة الله عز وجل، وأعتبر مباراة اليوم بين الأرجنتين والإمارات وردود الفعل التي فاقت توقعاتي هي بمثابة تكريم للوصول للمباراة رقم 100 في مسيرتي كحكم مساعد دولي، أعتبرها دافعاً يزيد من عزيمتي لتحقيق المزيد إن شاء الله".

وأدار مباراة الأرجنتين والإمارات الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، وعاونه كل من أحمد حسام الدين، وسامي أبو زيد، ومحمود البنا حكمًا رابعًا.

وفاز منتخب الأرجنتين على حساب نظيره الإمارات بنتيجة 5-0 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ضمن استعدادات راقصي التانجو لكأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل.