شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يجتمع بـ صلاح فى مران المنتخب قبل ودية بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول اجتماعا سريعا مع محمد صلاح قائد المنتخب على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء بالكويت استعدادا لودية بلجيكا. وتطرق الاجتماع للحديث عن أهمية المباراة وضرورة تحفيز اللاعبين لخوض هذا التحدي بإصرار كبير، نظرا لقوة المنافس وأهمية المباراة للفريق والجهاز الفني. وأوضح إمام لصلاح أن المطلوب في هذه المباراة مستوى فني يليق باسم وعراقة المنتخب الوطني وعدم الاهتمام بما تؤول إليه نتيجة اللقاء.

والتقى منتخبي مصر وبلجيكا في 4 مناسبات سابقة، تمكن الفراعنة في الفوز في 3 مباريات، بينما فاز منتخب بلجيكا في مباراة واحدة على منتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر عام 2018، انتهت بنتيجة 3 / 0 في إطار استعداد المنتخبين لكأس العالم في روسيا.

وضم فيتوريا 24 لاعبا للمباراة هم: في حراسه المرمى :محمد الشناوي – أحمد الشناوي - محمد عواد، وفي خط الدفاع: عمر جابر - أكرم توفيق - احمد حجازي - علي جبر -أسامة جلال- محمود علاء - محمد حمدي - حسين السيد، وفي خط الوسط: طارق حامد - حمدي فتحي - محمد النني - إمام عاشور - محمود حمادة - محمد مجدي قفشة - طاهر محمد طاهر - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - محمود تريزيجيه، وخط الهجوم: أحمد حسن كوكا - مروان حمدي، ومصطفى محمد.