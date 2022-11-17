شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 16 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 16 / 11 / 2022 العديد من الاحداث الهامة في مقدمتها، "فيريرا" يطمئن على محمد عبد الغنى..وتعليمات خاصة لمصطفى شلبى فى مران الزمالك.

"فيريرا" يطمئن على محمد عبد الغنى..وتعليمات خاصة لمصطفى شلبى فى مران الزمالك عقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع محمد عبدالغنى مدافع الأبيض

الاهلى يفوز على الزمالك 64/71 فى نصف نهائى دورى السلة

تغلب فريق كرة سلة الأهلى رجال على نظيره الزمالك بنتيجة 64/71 فى ذهاب نهائي الدورى المرتبط والذى جمع الفريقين فى صالة برج العرب بالأسكندرية.

تقسيمة قوية بين لاعبى الزمالك.. وتدريب قوى للحراس على التسديدات والعرضيات

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تقسيمة فنية قوية فى ختام التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى، استعدادا للفترة المقبلة.

فيريرا يشيد بالتزام اللاعبين وتدريبات تأهيلية متنوعة في مران الزمالك

عقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعدادا للفترة المقبلة. نشر محمود حمدى الونش مدافع نادى الزمالك، صورة له في الطائرة عائدا من إنجلترا بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في وتر العضلة الخلفية التي أبعدته عن الزمالك في المباريات الماضية. أسامة نبيه: لا يحق للزمالك قطع إعارة محمود علاء من الاتحاد السكندرى قال أسامة نبيه المدرب العام فى الزمالك إن مسئولي الأبيض لا يحق لهم قطع إعارة محمود علاء مدافع الفريق الذى أُعير إلى الاتحاد السكندرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية محمود حمدى الونش يعلن عودته إلى القاهرة بعد جراحة ناجحة في إنجلترا.. صورة

مرتبط الأهلى يفوز على الزمالك 34/62 فى نصف نهائي دورى السلة

تغلب فريق مرتبط كرة سلة الاهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 34/62 فى منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دورى مرتبط السلة ، بعد صعود الفريقين بجانب صعود الاتحاد والجزيرة