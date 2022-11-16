بقيادة صلاح.. صورة بذكريات جيل منتخب الشباب 2011 في معسكر الفراعنة

القاهرة - سامية سيد - استعاد عدد من لاعبو منتخب مصر ذكريات تواجدهم في بداية مسيرتهم الدولية مع منتخب الشباب في 2011، حيث حرص محمد صلاح وأحمد الشناوي وأحمد حجازي وعمر جابر ومعهم حسين السيد على التقاط هذه الصورة التي تعيد ذكرى بداياتهم بقميص المنتخب.

ويعد الخماسي المتواجد في الصورة من جيل منتخب الشباب 2011 وكلهم من مواليد 91 – 92، ولعبوا تحت قيادة ضياء السيد في ذلك الجيل.

وكانت قائمة منتخب الشباب في 2011 تضم: "احمد الشناوى ومحمد عواد، ورامى ربيعة وعمر جابر واحمد حجازى واحمد بحيرى واحمد صبحى ومحمد عبدالفتاح ومحمد صبحى محمد الننى واحمد نبيل مانجة واحمد يونس ومحمود عزت واحمد توفيق وحسين السيد وايمن اشرف، ومحمد صلاح ومحمد ابراهيم وعلى فتحى، واحمد حسن ومحمد حمدى".