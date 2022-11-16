شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة كريم مصطفى و سالمبا.. غزل المحلة كامل العدد قبل مواجهة أسوان بالرابطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق غزل المحلة، بقيادة اليوناني بابافاسيليو، التدريبات الجماعية الى أقيمت اليوم على ستاد المحلة ؛ استعدادًا لمواجهة أسوان، ضمن مباريات الدور التمهيدي لبطولة كأس الرابطة.

وقام بابافاسيليو بإجراء تقسيمة بين لاعبي الفريق، استهدف منها تطبيق بعض الجمل والتكتيكات الفنية التي يسعر لتنفيذها خلال قادم المباريات.

شهدت التدريبات مشاركة جميع اللاعبين و شفاء كل من كريم مصطفى و التنزانى أدم سالمبا .

وكانت قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس الرابطة قد أسفرت عن مواجهة غزل المحلة مع أسوان، ومن المقرَّر إقامة المباراة يوم 19 من الشهر الجاري، وتُقام على ستاد أسوان، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وعلى صعيد آخر يحتلُّ فريق غزل المحلة المركز الرابع فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، بعد مرور 3 جولات فقط، حيث حقَّق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مواجهة، وسجَّل لاعبوه 4 أهداف واستقبلوا هدفين.