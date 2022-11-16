شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 16 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء 16 / 11 / 2022 العديد من الاحداث الهامة في مقدمتها، جهاز الأهلى يبدأ استكشاف المقاولون العرب قبل موقعة كأس مصر.

جهاز الأهلى يبدأ استكشاف المقاولون العرب قبل موقعة كأس مصر

بدأ الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر في دراسة مباريات المقاولون العرب بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف لذئاب الجبل قبل ملاقاتهم في 27 نوفمبر الجارى بكأس مصر.

الاهلى يفوز على الزمالك 64/71 فى نصف نهائى دورى السلة

تغلب فريق كرة سلة الأهلى رجال على نظيره الزمالك بنتيجة 64/71 فى ذهاب نهائي الدورى المرتبط والذى جمع الفريقين فى صالة برج العرب بالأسكندرية.

مرتبط الأهلى يفوز على الزمالك 34/62 فى نصف نهائي دورى السلة

تغلب فريق مرتبط كرة سلة الاهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 34/62 فى منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دورى مرتبط السلة ، بعد صعود الفريقين بجانب صعود الاتحاد والجزيرة

الأهلي يرفض رحيل مصطفى سعد فى الميركاتو الشتوى

يتحفظ مسئولو النادي الأهلي على فكرة رحيل مصطفى سعد جناح الفريق الأحمر الجديد والوافد إلى القلعة الحمراء في الصيف الماضي قادما من سيراميكا.