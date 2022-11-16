شكرا لقرائتكم خبر عن شهد سامى تتأهل لدور الـ 16 ببطولة العالم للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت شهد سامى لاعبة منتخب التايكوندو فى التأهل إلى منافسات دور ال 16 من بطولة العالم التي تقام بالمكسيك وتستمر حتى 20 نوفمبر الجارى.

وتأهلت اللاعبة بعد التغلب على منافستها لاعبة الدنمارك بنتيجة 2/0 فى وزن 49 ك.

وتوج سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم للكبار، والتى أقيمت فى المكسيك، فى وزن تحت 80 كجم.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: مصطفى فرج وزن تحت 58 ك، أحمد وائل وزن تحت 63 ك، إياد بركات وزن تحت 68 ك، رامي عيسى وزن تحت 74 ك، سيف عيسي وزن تحت 80 ك، احمد راوى وزن تحت 87 ك، شهد سامى وزن تحت 49 ك، أشرقت نبيل وزن تحت 57 ك، آية شحاته وزن تحت 67 ك، ميسون إيهاب وزن تحت 73 ك.