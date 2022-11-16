شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض إعارة علي لطفي بفرمان كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي فكرة إعارة علي لطفي حارس مرمي الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويري كولر أن علي لطفي حارس مميز يستطيع حماية عرين الأهلي إذا سنحت له الفرصة .

وينوي الخواجة منح حارسي الأهلي علي لطفي ومصطفى شوبير الفرصة في المباريات القادمة لتجهيزهم فنيا وبدنيا لاسيما بعد المستوي المتميز الذي ظهر محمد الشناوي الحارس الأساسي للفريق منذ بداية الموسم .

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، محاضرة قصيرة قبل انطلاق المران اليوم الذي اشتمل على فقرات متنوعة في إطار تجهيز اللاعبين من كافة الجوانب.

واستأنف الأهلى تدريباته صباح الاثنين الماضي على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية.

فى ذات الصدد، يخوض فريق الأهلي مرانه غدًا الخميس على فترتين، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للفترة القادمة.

وخاض الفريق مرانه على فترة واحدة صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، واشتمل المران على فقرات خططية متنوعة.