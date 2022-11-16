بيع كرة هدف الأسطورة مارادونا الشهير بـ 2,4 مليون دولار

بيعت الكرة التي سجل منها الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا هدفاً في ربع نهائي كأس العالم 1986 ضد إنكلترا بقيمة مليوني جنيه إسترليني (2.4 مليوني دولار)، في مزاد علني في لندن الأربعاء.



كان من المتوقع أن تُباع كرة "أزتيكا" البيضاء اللون، التي كانت مملوكة من حكم المباراة التونسي علي بن ناصر، بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني (3.6 مليون دولار) عندما تم عرضها في مزاد "غراهام باد" في المملكة المتحدة.



يأتي ذلك بعد ستة أشهر من بيع القميص الذي ارتداه مارادونا في المباراة ذاتها بحوالي 9.3 مليون دولار - أي أكثر من ضعف القيمة التي توقعتها دار سوذبيز حينها.

(فرانس برس)