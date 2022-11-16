شكرا لقرائتكم خبر رغم خسارة مواجهة كرواتيا.. السعودية في أمان قبل المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يكن هدف المنتخب الكرواتي (وصيف بطل كأس العالم 2018)، الذي سجل في الدقيقة الـ82 عن طريق البديل أندري كراماريتش بعد تمريرة من البديل الآخر لوكا مودريتش، في مواجهة المنتخبين التحضيرية لمونديال قطر 2022، اللذين كانا نقطة تحول في منتخبهما، محبطا، إذ كشف اللقاء عن أداء الأخضر المقنع في ختام مرحلته الرابعة التحضيرية التي جرت عصر أمس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بحضور جماهير جيدة آزروا فيها الأخضر، تقدمهم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وبحضور رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل، وأعضاء الاتحاد وبعض اعضاء الجالية الكرواتية.

وظهر المنتخب بصورة جيدة، واستطاع الوصول إلى المرمى في أكثر من كرة خطرة على مدار شوطي اللقاء، الذي أظهر تكتيكا أخضر مقنعا. قبل أن يغادر للعاصمة القطرية الدوحة بساعات.

الحصة الأولى

سارت الحصة الأولى من مواجهة المنتخبين لصالح المنتخب الأخضر بصورة مطمئنة، إذ كان هو الأكثر حضورا أمام مرمى دومينيك ليفاكوفيتش بـ3 كرات خطرة جاءت في الثلث الأخير من مجريات هذه الحصة، التي نال فيها المهاجم صالح الشهري الخطورة في الدقيقتين الـ(38، 41) بعرضيتين من ياسر الشهراني وسعود عبدالحميد، وبدأ تلك الهجمات الخطرة فراس البريكان في الدقيقة الـ28 بتسديدة داخل المنطقة الحمراء، تصدى لها الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش، بخلاف التسديدات التي نفذها لاعبو المنتخب السعودي، وسط حرص الكروات على التغطيات الخلفية نتيجة الضغط العالي للمنتخب السعودي الذي نتج عنها تحصله على 6 ضربات زاوية.

وتميز أداء اللاعبين بالتحرك ككتلة واحدة، وظهور المساندة للأطراف الدفاعية من سالم الدوسري وفراس البريكان، كمساندة صريحة لظهيري الجانب ياسر الشهراني وسعود عبدالحميد، بخلاف الضغط العالي الذي مارسه اللاعبون كأسلوب مقنع لصد الخطورة الكرواتية.

وكان لاعب كرواتيا ماريو باشاليتش من بدأ الهجمات الخطرة في هذا الشوط في الدقيقة الـ9 بعد تحصله على كرة على مشارف المنطقة تصدى لها محمد العويس.

وقبيل انطلاق الشوط الثاني أجرى مدربا المنتخبين تغييرا، حيث أجرى الفرنسي هيرفي رينارد تغييره الأول بدخول حسان تمبكتي مكان علي البليهي، وأجرى زلاتكو تغييرين بدخول ميسلاف اور شتيتش، وماتيو كوفاتيتيش كبديليين، عن لوكا سوتشيشتش ونيكولا فلاسيتش.

الشوط الثاني

في الدقيقة الـ58 أخرج مدرب كرواتيا مهاجمه بروزو بيتكو وزج بأندري كراماريتش، وبدخول كراما ريتش بديلا عن بيتكوفيتش، في محاولة لزيادة الحضور الهجومي، بعدما بدأ بروزو بيتكو التهديد الهجومي في الدقيقة الـ55، وأدخل هيرفي رينارد هيثم عسيري بديلا عن صالح الشهري في الدقيقة الـ61، لتحضر الخطورة الخضراء مجددا بعد صنع هيثم عسيري الخطورة لسالم الدوسري في كرتة التي اعتلت العارضة في الدقيقةالـ63.

وشهدت الدقيقة الـ65 دخول نجم ريال مدريد لوكا مودريتش مكان بروزوفيتش، وأدخل مدرب المنتخب السعودي نواف العابد مكان سلمان الفرج بعد الاطمئنان على جاهزية قائد المنتخب لخوض المونديال عند الدقيقة الـ68.

ونجح البديل العابد في صناعة أخطر الكرات لمحمد كنو الذي توغل في المنطقة الخطرة، وزج بكرته في القائم الأيسر لحارس كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش في الدقيقة الـ72، وبعد دقيقتين ألغى الحكم الأردني أدهم مخادمة هدفا لكراما ريتش بداعي التسلل.

وأجرى مدرب المنتخب السعودي تغييرين دفعة واحدة بدخول ناصر الدوسري، وهتان باهبري بديلين عن محمد كنو وفراس البريكان، واستطاع كرواتيا تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ82 عن طريق البديل أندري كراماريتش بعد تمريرة من البديل الآخر لوكا مودريتش، وألغى حكم المباراة هدفا كرواتيا آخر في الدقيقة الـ87 جاء عن طريق بيريسيتش بداعي التسلل.

تشكيلة المنتخب السعودي

محمد العويس في الحراسة، وياسر الشهراني وعلي البليهي وعبدالإله العمري وسعود عبدالحميد في الدفاع، وعبدالإله المالكي وسلمان الفرج ومحمد كنو وسالم الدوسري في الوسط، وصالح الشهري وفراس البريكان في الهجوم

تشكيلة المنتخب الكرواتي

دومينيك ليفاكوفيتش في الحراسة، جوسيب ستانيتشيش ولوفرين ومارتنين إيريك وبرونا باريسيتش للدفاع، بروزوفيتش وماريو باشاليتش ولوكا سوتشيشتش ولوفرو ماير ونيكولا فلاسيتش للوسط، وبرونوبيتكو فيتش للهجوم

أرقام المباراة

السعودية :







التسديدات 13



على المرمى 1



الاستحواذ 41%



التمريرات 358



دقة التمرير 80%



الأخطاء 10



الضربات الركنية 8



حالات التسلل 1



كرواتيا