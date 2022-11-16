500 متطوع سعودي لمساندة قطر في المونديال

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وكشف مدير عام التخطيط الاستراتيجي في وزارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادرت الرياض، أمس، الدفعة الأولى من المتطوعين الـ 500 لمساندة قطر في مونديال كأس العالم 2022 وتنظيم الجماهير السعودية التي ستؤازر المنتخب في المونديال، وكان عدد الجماهير الذين سيغادرون مطار الملك خالد الدولي بالرياض قد قدر بـ170 ألفا إلى 250 ألف مشجع بعدد رحلات بين 900 - 1200 رحلة لمدة بطولة كأس العالم.وكشف مدير عام التخطيط الاستراتيجي في وزارة الرياضة حماد البلوي، عن وجود أكثر من 500 متطوع سعودي في بطولة كأس العالم 2022 التي ستنطلق في قطر خلال نوفمبر الجاري، مبينا أن وجود المتطوعين في المونديال يأتي ضمن برنامج تبادل المعرفة والتطوع الذي يضم كذلك أكثر من 10 جهات حكومية وأكثر من 20 موظفا؛ لافتا إلى أهمية أن يتوافر لدى المشجع الذي سيذهب إلى الدوحة تذكرة المباراة وجواز السفر وبطاقة «هيا».

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