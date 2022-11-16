الأخضر يعود ويحقق لقب غرب آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد خسارته نهائي البطولة في نسختها الماضية، عاود المنتخب السعودي تحت 23 سنة، المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة تحت 23 سنة للمنتخبات، والتي أقيمت أحداثها بمدينة جدة.

وكان الأخضر عاقد العزم على تحقيق اللقب، وتعويض الخسارة في نهائي النسخة الثانية أمام الأردن في البطولة التي أقيمت العام الماضي في الدمام.

وعلى الرغم من البداية المتعثرة للمنتخب السعودي، بالخسارة أمام منتخب سوريا ضمن منافسات الجولة الأولى، إلا أن الصقور الخضر رفضت الاستسلام، وحلقت في سماء البطولة حتى استطاعت اصطياد الكأس، بعد التغلب على منتخب قطر في المباراة النهائية، ليكون التتويج الأول للمنتخب السعودي الذي سجل نفسه بطلا لبطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة تحت 23 سنة للمنتخبات.

وشهد مشوار الأخضر خسارته في الجولة الأولى أمام سوريا بنتيجة 2-1، ليعود ويحقق الفوز أمام البحرين بهدفين نظيفين ويتأهل للدور نصف النهائي متصدرا مجموعته، ليواجه المنتخب العماني في نصف النهائي ويتغلب عليه بهدفين لهدف، ليضرب موعدا مع منتخب قطر في النهائي الذي استطاع المنتخب السعودي الفوز فيه بـ3 أهداف مقابل هدف، ليتوج بلقب البطولة.

وبهذا الفوز أصبح المنتخب السعودي البطل الثالث في تاريخ البطولة، بعد أن حقق منتخب إيران لقب النسخة الأولى، بينما خطف الأردن كأس البطولة الثانية، وبذلك لم تشهد بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة تكرار البطل في نسخها الثلاث.

أحداث من البطولة







حقق المنتخب السعودي لقبه الأول في تاريخه



وصول منتخب قطر لنهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه



أصبح المنتخب السعودي الوحيد الذي لعب نهائيين في تاريخ البطولة



خسر المنتخب السوري في الدور نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي



وصول منتخب عمان للدور نصف النهائي للمرة الأولى



حقق منتخب سوريا المركز الثالث بعد فوزه على عمان بهدف دون رد



مشوار المنتخب السعودي في البطولة