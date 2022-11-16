سيدات الاتحاد في صراع مع الوصيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز للسيدات، يلاقي الاتحاد صاحب الأرض اليمامة، الجمعة المقبل.

ويعتبر غياب حساسية المباريات من أكبر التحديات التي تواجه لاعبات الاتحاد، حيث لعبن آخر مباراة في 21 أكتوبر الماضي، ضمن الأسبوع الثاني من الدوري ضد شعلة الشرقية، قبل أن تتأجل جميع مباريات الأسبوع الثالث بسبب دورة الألعاب السعودية 2022، ولم يشارك الفريق بتلك الدورة.

وكاد أن يعود فريق الاتحاد إلى مباريات الدوري في الأسبوع الماضي، ضمن الأسبوع الرابع ضد فريق الشباب، إلا أن الاتحاد السعودي قرر تأجيلها من 12 إلى 25 نوفمبر الجاري، ليغيب الاتحاد عن مباريات الدوري 27 يوما.

وتمكن الاتحاد من دعم صفوفه بلاعبات جدد في فترة التوقف، وتأتي في مقدمتهن المهاجمة ديكي لاهازوم، من بوتان، التي لم تتجاوز 18 عاما، وتعتبر من أهم الموهوبات للكرة البوتانية.

واكتفى الاتحاد بخوض المباريات الودية مع بعض فرق دوري الدرجة الأولى للسيدات، بعكس صاحب الأرض فريق اليمامة الذي خاض منافسات كرة الصالات النسائية بدورة الألعاب السعودية 2022 في الرياض، التي انتهت بحصده الميدالية الفضية خلف بطل الذهبية فريق الهلال.

ويعتبر اليمامة حاليا أقوى فريق دفاعيا بالدوري الممتاز، حيث لم تهتز شباكه سوى هدف وحيد، معتمدا على أبرز اللاعبات السعوديات وفي مقدمتهن حارسة المرمى ليلى القحطاني، المدافعة أثير الجوير، بالإضافة لاعبة الوسط سارة الحمد، والمهاجمة البندري المبارك.

ويحتل اليمامة المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط، خلف المتصدر فريق النصر بفارق الأهداف.