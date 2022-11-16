لجنة حكام الفيفا تشرح تقنيات كأس العالم

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وذكر الاتحاد الدولي أن المؤتمر سيشهد حضور مدير التحكيم في (فيفا) ماسيمو بوساكا، ومدير التكنولوجيا والابتكار يوهانس هولزمولر، الذي سيشرح التقنيات المختلفة التي سيتم استخدامها في كأس العالم، ولا سيما استخدام تقنية التسلل شبه الآلية.ويحضر الحكام المختارون لإدارة مباريات المونديال، معسكر الإعداد النهائي الذي انطلق 10 نوفمبر الجاري في ملاعب نادي قطر ويستمر حتى 19 نوفمبر الجاري.
يشار إلى أن 36 حكما و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو، سيشاركون في إدارة مباريات المونديال.
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