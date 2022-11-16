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لجنة حكام الفيفا تشرح تقنيات كأس العالم

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن رئيس لجنة الحكام بالاتحاد بيير لويجي كولينا، سيعقد مؤتمرا صحفيا الجمعة المقبل، وذلك في قاعة المؤتمرات في المركز الإعلامي الرئيس قبل انطلاق النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 يوم 20 نوفمبر الحاري.

وذكر الاتحاد الدولي أن المؤتمر سيشهد حضور مدير التحكيم في (فيفا) ماسيمو بوساكا، ومدير التكنولوجيا والابتكار يوهانس هولزمولر، الذي سيشرح التقنيات المختلفة التي سيتم استخدامها في كأس العالم، ولا سيما استخدام تقنية التسلل شبه الآلية.

ويحضر الحكام المختارون لإدارة مباريات المونديال، معسكر الإعداد النهائي الذي انطلق 10 نوفمبر الجاري في ملاعب نادي قطر ويستمر حتى 19 نوفمبر الجاري.

يشار إلى أن 36 حكما و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو، سيشاركون في إدارة مباريات المونديال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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