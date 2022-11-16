شكرا لقرائتكم خبر لجنة حكام الفيفا تشرح تقنيات كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن رئيس لجنة الحكام بالاتحاد بيير لويجي كولينا، سيعقد مؤتمرا صحفيا الجمعة المقبل، وذلك في قاعة المؤتمرات في المركز الإعلامي الرئيس قبل انطلاق النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 يوم 20 نوفمبر الحاري.

وذكر الاتحاد الدولي أن المؤتمر سيشهد حضور مدير التحكيم في (فيفا) ماسيمو بوساكا، ومدير التكنولوجيا والابتكار يوهانس هولزمولر، الذي سيشرح التقنيات المختلفة التي سيتم استخدامها في كأس العالم، ولا سيما استخدام تقنية التسلل شبه الآلية.

ويحضر الحكام المختارون لإدارة مباريات المونديال، معسكر الإعداد النهائي الذي انطلق 10 نوفمبر الجاري في ملاعب نادي قطر ويستمر حتى 19 نوفمبر الجاري.

يشار إلى أن 36 حكما و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو، سيشاركون في إدارة مباريات المونديال.