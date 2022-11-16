الحكم محمود البنا يكشف كواليس لقطته مع ليونيل ميسي

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق محمود البنا، الحكم الدولي في مباراة الأرجنتين والإمارات الودية، على لقطته مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وقاد ليونيل ميسي منتخب بلاده للفوز على الإمارات بخماسية نظيفة، في آخر التجارب الودية لمنتخب التانجو قبل انطلاق بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وفي تصريح لصحيفة "الوطن"، علّق محمود البنا على اللقطة التي جمعته بقائد المنتخب الأرجنتيني، قائلاً: "دي كانت وقت التسخين قبل انطلاق المباراة، كنت بقوله وقت التسخين خلص، ورد عليا وقاللي أوك ومباراة موفقة ليكم اليوم".

وأكد الحكم الدولي المصري أنه لم يجتمع بليونيل ميسي من جديد، وأن هذه كانت اللقطة الوحيدة خلال مباراة الأرجنتين والإمارات الودية.

واختتم المنتخب الأرجنتيني استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العالم بمباراة الإمارات الودية، بعد أن وقع مع السعودية وبولندا والمكسيك في مجموعة واحدة بالمونديال.