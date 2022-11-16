شكرا لقرائتكم خبر عن العين السخنة تستضيف الجولة الثانية في الدوري الممتاز لكرة الطائرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مدينة العين السخنة الجولة الثانية من مباريات الكرة الطائرة الشاطئية رجال وسيدات بطولة الدوري الممتاز "أ"، خلال الفترة من 24 نوفمبر حتى 26 من ذات الشهر، بالنسبة منافسات الرجال ومن الجمعة 2022/12/2 حتى 3 نوفمبر الجاري بالنسبة لبطولة سيدات.

وقد توصل الاتحاد المصرى للكرة الطائرة للحصول على الإجراءات الخاصة في الجولة الثانية من دوري الممتاز "أ" لكرة الطائرة الشاطئية، تسهيلا من الاتحاد المصري على مشاركة أكبر عدد من الأندية.

وكان قرر الاتحاد الطائرة إجراء قرعة كأس مصر رجال و سيدات يوم السبت القادم 19 نوفمبر الجاري، وستقام قرعة في تمام الساعة 11 صباحا بحضور مندوبي الأندية بقاعة المؤتمرات باستاد القاهرة الدولي.