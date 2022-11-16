شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لربع نهائي بطولة سنغافورة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، طارق مؤمن، نور الكيب وروان العربي إلى ربع نهائي بطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش، والمقرر إقامتها فى الفترة بين 15 إلى 20 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار، وهو ما يضعها بفئة البطولات الذهبية.

وجاءت نتائج اليوم الأول للمصريين في منافسات دور الـ 16 من البطولة كالتالي:

فوز طارق مؤمن على الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 68 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-5, 4-11, 7-11, 11-6.

فوز روان العربي على الماليزية راشيل أرنولد بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-14, 11-9, 11-5, 11-3.

هزيمة نادين شاهين أمام الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 24 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 12-10, 11-7 .

فوز نور الطيب على الماليزية أيفا أزمان بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 28 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-6, 16-14, 11-4.